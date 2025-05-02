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Lütfü Savaş'tan CHP'li Özgür Özel'e reçete | Şaibeli kurultaydan girdi İBB'ye terör soruşturmasından çıktı! "Sizler gibi terörün gölgesinde 'DEM’lenmedim" / 02.05.25

Lütfü Savaş'tan CHP'li Özgür Özel'e reçete | Şaibeli kurultaydan girdi İBB'ye terör soruşturmasından çıktı! "Sizler gibi terörün gölgesinde 'DEM’lenmedim" / 02.05.25

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Lütfü Savaş'tan CHP'li Özgür Özel'e reçete | Şaibeli kurultaydan girdi İBB'ye terör soruşturmasından çıktı! "Sizler gibi terörün gölgesinde 'DEM’lenmedim" / 02.05.25

Takvim 06:56
02

Fesih kongresinin arifesinde İngiliz fitnesi! BBC'den skandal belgesel: Türk üslerini görüntüleyip PKK'ya hedef gösterdiler / 02.05.25

Takvim 05:44
03

TEKNOFEST 2025 Yunan’ı panikletti! Atina skandal haritayla duyurdu: İşgal altındaki topraklarda savaş uçakları / 02.05.25

Takvim 01:42
04

Galatasaray'dan flaş transfer! En büyük sorun çözülüyor / 02.05.25

Takvim 07:07
05

KKTC'deki TEKNOFEST için skandal çağrı! Kıbrıslı sözde öğretmenlerde CHP esintisi! Laiklikten dem vurdular / 02.05.25

Takvim 02:32
06

Esad düştü İran’ın Marshall planı çöktü! 400 milyar dolarlık emperyal fiyasko: Flaş USAID detayı / 02.05.25

Takvim 06:29
07

Ne kongre var ne fesih! PKK elebaşı Zübeyir Aydar İngiliz BBC'de sabotaja girişti: PKK gider başkası gelir / 02.05.25

Takvim 03:02
08

Signalgate skandalı Beyaz Saray’dan kovdurdu! ABD basınından Mike Waltz iddiası: Trump emri verdi / 02.05.25

Takvim 00:54
09

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Takvim'e konuştu! Başkan Erdoğan'ı hedef alan Rum lider Nikos Hristodulidis’e ayar: O defter kapandı / 02.05.25

Takvim 07:27
10

1 Mayıs'ta provokasyona izin yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 409 kişi gözaltına alındı / 02.05.25

Takvim 01:24
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