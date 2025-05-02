CHPde ne kaos ne de skandal bitmek bilmiyor. Son olarak partiden ihraç edilen Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özeli sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek sözlerle hedef aldı. Özgür Özel’in vatana ihanet ve piyonluk ithamlarına sert yanıt veren Savaş, Siz eczacılar reçete yazamazsınız, teşhisi ve tedaviyi biz koyarız ifadelerini kullandı. Parti içindeki Kent Uzlaşısı sürecine ve şaibeli kurultaya değilen Lütfü Savaş, Bir mikrop doktoru olarak, mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim. ifadelerini kullandı.