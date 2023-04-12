İyi Partili Lütfü Türkkanın, İyi Partinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit kardeşini kolunun altına alarak ettiği Senin bacını s.... şeklindeki ahlaksız küfür hafızalardayken İyi Parti bir skandala daha imza attı. İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, İyi Parti tarafından yeniden Kocaeli 1. sıra Milletvekili adayı gösterildi. Bu duruma ahlaksız küfre maruz kalan şehit yakını Tahir Gümren tepki gösterdi. Gümren, İyi Parti Lütfü Türkkanı yeniden aday göstererek şehit kardeşimin kemiklerini sızlattı. Milliyetçi bir parti olarak görünen İyi Partinin şehit ailelerine ve şehitlere hiç mi saygısı yok dedi.