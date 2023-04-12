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Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakını Tahir Gümren'den İyi Parti'ye ve Akşener'e tepki: Şehitlere hiç mi saygısı yok / 12.04.23

Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakını Tahir Gümren'den İyi Parti'ye ve Akşener'e tepki: Şehitlere hiç mi saygısı yok / 12.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakını Tahir Gümren'den İyi Parti'ye ve Akşener'e tepki: Şehitlere hiç mi saygısı yok / 12.04.23

Takvim 01:02
02

BOTAŞ duyurdu! Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı

Takvim 01:11
03

Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük'ü yendi! MAÇ ÖZETİ / 11.04.23

Takvim 01:20
04

7'li koalisyonun 'Gelecek'i karanlık! "Tek paydamız Erdoğan düşmanlığı" itirafı: İş birliğimiz zorunlu, CHP'nin de bize ihtiyacı var / 11.04.23

Takvim 01:29
05

Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde! / 11.04.23

Takvim 02:33
06

Deprem konutlarında ilk teslim bayramda! Bakan Murat Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sırtında küfe yok, boş vaatler veriyor / 11.04.23

Takvim 02:15
07

CHP'nin fonladığı Enver Aysever'den liste tepkisi: CHP'liler kendini jiletleyecek / 11.04.23

Takvim 01:50
08

Gayri milli koalisyon gayri milli Saadet! Temel Karamollaoğlu'ndan zaman ayarlı provokasyon: Savunma sanayi, SİHA ve uçakları hedef aldı / 11.04.23

Takvim 02:18
09

Trabzonspor'da teknik adam bilmecesi! Sergen Yalçınve Montella... / 11.04.23

Takvim 01:03
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