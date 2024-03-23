A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçından 1-0 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk yenilgisini Macaristan karşısında yaşadı. Montella, Galler ile oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 Eleme grubu son karşılaşmasına göre ilk 11de 9 değişikliğe gitti. A Milli Takım, vefat eden eski milli oyuncu Ersen Martini unutmadı. Ay-yıldızlı futbolcular, Ersen Martinin anısına Macaristan maçına kollarına taktıkları siyah bantla çıktı.