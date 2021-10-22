Macron "açıklama" istemişti... İsrail basını Fransa ile gizli görüşmeyi duyurdu! Pegasus krizi derinleşiyor / 22.10.21

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İsrail basınında yer alan habere göre İsrail ve Fransa'nın İsrailli NSO Group'a ait "Pegasus" isimli casus yazılım krizini nihayete kavuşturmak için gizlice görüştüğü bildirildi. Fas istihbarat servisinin, Mart 2019'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü. Bunun üzerine Macron'un İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i telefonla arayarak konuyla ilgili resmi açıklama istediği kaydedilmişti.