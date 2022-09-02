Rusya-Ukrayna savaşında taraflarla diyalogunu sürdüren Türkiye, yaşanan siyasi ve ekonmik krizden etkilenmeden çıkarken; iletişim kanalıyla tarafları bir araya getiren ülke statüsüne kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın liderliğinde tahıl krizinin de çözümünün bulunduğu Türkiye, dünya çapında takdir ve tebrikle karşılandı. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiyenin liderliğinden rahatsız olmuş durumda. Macron, Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister? ifadesini kullandı.