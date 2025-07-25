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Macron resmen duyurdu: Fransa BMGK'da Filistin Devletini tanıdığını açıklayacak | Karara İsrail'den peş peşe tepki ve tehdit açıklamaları / 24.07.25

Macron resmen duyurdu: Fransa BMGK'da Filistin Devletini tanıdığını açıklayacak | Karara İsrail'den peş peşe tepki ve tehdit açıklamaları / 24.07.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Macron resmen duyurdu: Fransa BMGK'da Filistin Devletini tanıdığını açıklayacak | Karara İsrail'den peş peşe tepki ve tehdit açıklamaları / 24.07.25

Takvim 05:52
02

MİT nefes kesen operasyonla Filistinli dahiyi kurtarmak için devreye girmişti! O ajanlara istenen ceza belli oldu / 25.07.25

Takvim 03:33
03

Trump ile Demokratlar arasında Epstein kavgası büyüyor! / 25.07.25

Takvim 03:13
04

İzmir'de yine çöp! Vatandaş belediyeye isyan etti: Ortalık berbat durumda / 25.07.25

Takvim 03:16
05

ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer akıllara cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturan ABD'li milyarder Epstein'ı getirdi / 25.07.25

Takvim 01:37
06

Gayrimenkul Sertifikası dönemi başladı! Evlerin fiyatı ne kadar olacak? Sertifika fiyatı ne kadar? Peşinat, faiz ve taksit yok

Takvim 06:41
07

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan "Irak petrolü" yalanı! "Yüce divanlık skandal" diye pazarladı gerçek ne çıktı / 25.07.25

Takvim 05:38
08

Başkan Erdoğan'dan Ahmet Minguzzi talimatı! "Suça sürüklenen çocuğa" ceza artırılacak mı? / 25.07.25

Takvim 04:01
09

Konut alımında yeni adım: Nedir bu Gayrimenkul Sertifikası? Bakan Murat Kurum detayları açıkladı: İşte halka arz fiyatı / 25.07.25

Takvim 07:04
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