Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Filistin Devletini tanımasına karar verdiklerini ve eylül ayında resmi bir açıklama yapacağını bildirdi. Macronun, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını açıklamasının ardından, İsrailde hem iktidar hem de muhalefetten tepkiler ve tehdit açıklamaları geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise karara şiddetle karşı olduklarını açıkladı. Macronun İsrail-Filistin konusundaki Özel Temsilcisi Ofer Bronchtein, bağımsız bir Filistin devleti olması halinde 7 Ekimin yaşanmayabileceği değerlendirmesinde bulundu.