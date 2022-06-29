Magandalık yapan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında bir dava daha! / 29.06.22

İstanbul Ümraniyede bir alışveriş merkezinin otoparkında trafik yüzünden tartıştığı Vedat Sevimliye hakaret edep silahın kabzasıyla yaralayan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 3 yıla kadar hapsi istenen İlker Öztürk’e yeni bir dava daha açıldı. Polise görevini yaparken zorluk çıkaran Öztürk’ün, ailesiyle otoparktan çıkmaya çalışan vatandaşlara silah doğrultup “öldürürüm” diyerek silahla darp ettiğini belirleyen savcılık bu kez 19 yıl 8 aya kadar hapsini talep etti. İşte detaylar...