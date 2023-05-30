Milli irade sandıkta tecelli etti, 8li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğluna geçit vermedi. Başkan Erdoğandan fark yiyerek 12. yenilgisini tadan Kılıçdaroğlu, CHP tabanına koltuğu bırakmam mesajı verse de Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. Öte yandan CHPnin amiral gemisi SÖZCÜde gerilim dolu bir yayın kayıtlara geçti. Ceza hukukçusu Ersan Şen, Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıp Başkan Erdoğanın zaferini gölgelemek isteyen İsmail Saymaz ve moderatör Serap Belovacıklıya sert tepki gösterdi. Şen, Meclisi kaybetmişsin, Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin... Ne anlatıyorsun sen? Hangi hikayeden bahsediyorsun? Neyi yumuşatmaya çalışıyorsun? Geçin bunları. Artık uyanın ya dedi.