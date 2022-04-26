Mahkemeden skandal karar: Başörtülü doktora hakaret iddiasıyla yargılanan CHP'li meclis üyesi beraat etti / 26.04.22

Son dakika haberi! Bahçelievler Belediyesinde Kovid-19 testi yapan ekipte görevli diş hekimi Tuba Taşkın Öztürke başörtüsünden dolayı, Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim? şeklinde hakaret eden CHPli meclis üyesi İsmail Hakkı Temelin skandal bir kararla beraat etti. Kararda, tarafların konumları sebebiyle siyasi, sosyal görüşlerini belli eder semboller taşımalarının endişeyi yaratacağı, bunun dile gelmesi ve doğrudan hangi partidensin sorusunun da bu endişenin vücut bulmuş hali olduğu vurgulandı.