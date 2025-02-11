CHPnin 38. Olağan Kurultayı mahkemelik oldu. Bu durum Kemal Kılıçdaroğluna hançeri çıkarma fırsatı olarak yorumlanırken kurultayın üzerine düşen kara para gölgesi ve delege borsası iddiaları Ekrem İmamoğlunu zor duruma sokacak cinsten. CHPli isimler İmamoğlunun parayla Özgür Özel lehine delegelere oy kullandırdığını, kapalı dövizcileri açtırıp Vitolarla balya balya dolar taşıttığını dile getirdi. İmamoğlunun kasası olarak bilinen Özgür Karabatın delege başı 1500 ila 10.000 dolar dağıttığı öğrenildi. Takvim.com.tr kara para trafiğini mercek altına aldı.