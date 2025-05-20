Terörsüz Türkiyeden rahatsız olan ve CHPli İBBdeki 560 milyar TLlik yolsuzluğu gerçekleştirenlere destek veren şarkıcı Mahsun Kırmızıgülün Ben Hepimiz kardeşiz derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz. diyerek örnek verdiği şarkının çalıntı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Kırmızıgülün ikiyüzlü tavrına tepki gösteren Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, kardeşiz diye tweet atan şarkıcının Ahmet Kayanın linç edildiği ödül törenininde ön saflarda yer aldığı fotoğrafı köşesine taşıdı. Altınok, Yahu arkadaş sen Ahmet Kayanın bu ülkede insanlar ölmesin, analar ağlamasın dediği için linç edildiği o rezil gecenin en önde gideni değil miydin? Kayanın ölümüne giden sürecin taşlarının döşendiği o salonda sanatçıya çatal bıçak fırlatanları 10. Yıl Marşıyla coşturmamış mıydın? ifadelerini kullandı.