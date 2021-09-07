Malatya esnafı CHP'nin heykelini çok güzel ti'ye aldı! "İki demir bir kaynakla daha çok yolumuzu buluyoruz" / 07.09.21

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Sadece heykel yaparak vatandaşlara hizmet veren CHP'nin heykel konusunda da başarısızlığı yine gündeme yansıdı. CHP'li Datça Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde Datça Sanati Sitesi girişine yaptığı 'Sanayi Ağacı' heykeli esnaf tarafından beğenilmemişti. İlginç heykele en güzel tepki ise Malatya esnafından geldi. Malatyalı esnaf hurdaların yanında bir video çekerek CHP'lileri alaya aldı.İşte o anlar...