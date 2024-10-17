AFADdan elde edilen verileren göre Malatyanın Kale ilçesi 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10 km derinliğinde gerçekleşti. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurdu. Bölgede saha tarama çalışmaları başladı, birçok ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığda bazı binalarda kısmi çökme görüldü. Devlet sahada çalışmalarını sürdürürken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da gelişmeleri yakından takip ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bin 112 ihbar geldiğini ve 187 kişinin depremden etkilendiğini açıkladı. Yerlikaya, Kapanan yol kalmadı. Enerji ve su kesintisi yok dedi. Öte yandan deprem Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve bölge illerin yanı sıra Suriyede de hissedildi. İşte 5.9luk Malatya depremine dair dakika dakika tüm detaylar...