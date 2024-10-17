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Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Hasar gören binadan 4 kişi sağ çıktı | Suriye bile sallandı / 17.10.24

Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Hasar gören binadan 4 kişi sağ çıktı | Suriye bile sallandı / 17.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Hasar gören binadan 4 kişi sağ çıktı | Suriye bile sallandı / 17.10.24

Takvim 00:00
02

Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın yeni takımını duyurdular / 17.10.24

Takvim 01:25
03

MİT Suriye’de aradı, taradı, vurdu! PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vildan Fate EX / 17.10.24

Takvim 02:51
04

Sevan Nişanyan soydaşı Daron Acemoğlu'nu yerden yere vurdu: "Her şeyi yanlış, manyak bu..." / 17.10.24

Takvim 02:39
05

Başkan Erdoğan - Barzani görüşmesinin arka planı! Talabanilerin bölgeyi PKK'ya peşkeş çekme hayali... "İsrail topyekün savaş çıkarabilir" / 17.10.24

Takvim 03:54
06

İşgalci İsrail’in çağrı cihazı operasyonunun detayları ortaya çıktı! Hizbullah'ı böyle tuzağa düşürmüşler... / 17.10.24

Takvim 06:22
07

İstanbul Beşiktaş'taki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korku dolu anlar! Öğretmen müdüre silah çekti / 17.10.24

Takvim 02:27
08

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan A Haber'de önemli açıklamalar / 17.10.24

Takvim 04:42
09

Terörü finanse eden Fransız çimento şirketi Lafarge yargılanacak: Soruşturma 8 yıldır devam ediyor / 17.10.24

Takvim 03:31
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