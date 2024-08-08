Başıboş köpek sorununu çözecek yasa Meclisten geçerken vurguncu mama lobisi yeniden istismara başladı. Şanlıurfadaki kuduz köpekleri Ankaraya getiren, yasa görüşmelerinde Meclisi basan Köpek Velisi Buket Özgünlü bu kez de tümörlü bir köpeğin videosunu çekip takipçilerinden para istedi. Bağış maskesiyle toplanan paralar ise Köpek Velisi şürekasının esas derdinin köpek olmadığının en net göstergesi. MASAKın mama lobisiyle ilgili hazırladığı rapor bağış toplayanların nasıl zenginleştiğini ortaya koydu. Estetikleriyle dikkat çeken Buket Özgünlü de o isimler arasında.