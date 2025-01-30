Başıboş köpek sorunuyla birlikte ortaya çıkan vurguncu mama lobisi üyelerinin hayvanseverlerden toplanan 18 milyon lirayı sahte faturayla şahsi hesaplarına aktardığı belirlendi. Yaşama Tutunan Patiler Derneği için toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, dernek tüzel kişiliğine bağış adı altında yapılan paralarla haksız mal edinildiği, bu işlemlerde aile şirketlerinin araç olarak kullanıldığı belirtildi. Soruşturma dosyasında, dernek yöneticilerinin usulsüz işlemlerle kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattığı, sahte faturalar ve hukuka aykırı huzur hakkı ödemeleri aldıkları tespit edildi.