Başıboş köpekler sokaklarda dehşet saçmaya devam ederken mama lobisinin medyadaki temsilcileri de ayaklanma çağrısı yaparak sokakları terörize etmenin peşine düştü. Fondaş NOW TVnin haber sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medyadan sokak çağrısı yaptı. Skandal çağrıya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise çok sert tepki göstererek,Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir dedi. Öte yandan Niğdede 2 köpek, işinden çıkıp evine giden Meryem Birol isimli bir kadına saldırdı. Birol, İlla ölmemiz mi gerekiyor, hiç mi dışarı çıkmayayım? Tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Bu korkuyu nasıl atacağımı bilmiyorum. Sabaha kadar hiç uyumadım. dedi.