Mamak'ta 15 yaşındaki kızı önce dövüp sonra soydular! Şiddet anları kamerada / 21.08.21

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Başkent Ankara'da 17 yaşındaki T.Y., husumetli olduğu 15 yaşındaki H.A. adlı kızı erkek arkadaşıyla otomobile bindirip götürdüğü ıssız yerde darbetti. Olay sırasında kıyafetlerini de çıkarttıran T.Y. ve erkek arkadaşının çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. H.A.'nın videoyu çeken kişiye, "Ağabey yapma; çoluğun çocuğun var ağabey, ben öksüzüm" şeklindeki yalvarması da duyuldu.