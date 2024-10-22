Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gelişmeyi bizzat FETÖnün yayın organları son dakika olarak duyurdu. Fetullah Gülenin ölümünden sonra FETÖ terör örgütünün sözcülüğünü yapan, savcılarını aklayan ve yasadışı kayıtları yayınlayan fondaş Cumhuriyet sosyal medya hesabından ikiyüzlü bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Hep kötü bildik, hep tehlikenin farkındaydık ifadelerini kullanan Cumhuriyetin yüzsüzlüğü pes dedirtti. Sosyal medyada kullanıcılar yüzsüzlüğe çok sert tepki gösterirken, Takvim.com.tr hiç kandırılmadık diyen Cumhuriyetin, FETÖ dosyasını sizler için derledi. İşte manşet manşet kirli birliktelik...