CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun vesayeti altında olduğu iddia edilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimleri için ilk ittifak hamlesini yaptı. CHP fondaşına İyi Parti ve terörün siyasi ayağı HEDEPle görüşeceklerini ifade eden Özel, kendisi HEDEPlilerle konsere giderken ABB Başkanı Mansur Yavaşı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenere gönderdi. Siyaset kulislerinde nabız yoklama ziyareti olarak değerlendirilen ziyareti Yavaş, nezaket olarak yorumladı. Görüşmeden basına yansıyan karelerde Yavaşın gergin tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. 28 Mayısın ardından yaptığı bir değerlendirme toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşın adaylığını gündeme getirdiklerini hatırlatan Akşener özür dileyerek Keşke herkes bizler kadar cesur ve yürekli olabilseydi. ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Ekremin Sözcüsüne açıklamada bulunan Özgür Özel Akşenere ittiafak sinyali verdi. Özel açıklamasında, Seçim bölgelerine özel iş birlikleri yapılabilir. Meral Hanımla, Sayın Genel Başkanımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de üzerime ne düşüyorsa yapacağım” dedi.