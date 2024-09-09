CHPde parti programının görüşüldüğü ATO Congresiumdaki 20. Olağanüstü Kurultaya Mansur Yavaşın çıkışı damga vurdu. Kendisine 1 saat önce haber verildiğini ifade eden Yavaş, Aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış sözleriyle parti yönetimine isyan etti. Özel sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade etse de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti yönetimine sitem eden Yavaşı kameraların önünde hedef aldı. Yaşananlar Yavaşa tuzak kurulduğu değerlendirmelerine sebep oldu. Zira Yavaş CHPde cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik ekip iddialarına sert tepki göstermişti. Yavaşa Gel bakalım Muharrem tarifesi uygulandığını belirten Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Evet, CHPde saflar netleşiyor. Ve Yavaş, Genel Merkezdeki ittifakın en büyük rakibi. ifadelerini kullandı.