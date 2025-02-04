Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşı boyut kazanarak büyüyor. Aday belirlemek için erken diyerek İmamoğluna rest çeken Mansur Yavaş, rakibinin belediye bütçesini çar çur ettiğini ima etti. İstanbula tarifeli uçakla gelip Business Classla dönmesini ise Ben belediyeye hiçbir uçuşumun parasını ödetmiyorum diyerek savundu. Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, Mayıs 2024te İBB bütçesinden uçak kiralayıp CHPnin ekran yüzlerini Romaya götürmüştü. Ağustos 2024te ise İBB kasası Paristeki şatafatlı parti için açılmış, davetlilerin masrafları İBB tarafından ödenmişti.