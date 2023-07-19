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Mansur Yavaş seçim öncesinde verdiği vaatleri unuttu! Toplu ulaşıma %57'lik bir zam daha

Mansur Yavaş seçim öncesinde verdiği vaatleri unuttu! Toplu ulaşıma %57'lik bir zam daha

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mansur Yavaş seçim öncesinde verdiği vaatleri unuttu! Toplu ulaşıma %57'lik bir zam daha

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