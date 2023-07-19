Son dakika haberleri... CHPli Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mahsur Yavaş, seçimden önce her fırsatta zam yapmayacağına dair söz verdi. Ancak Yavaş, verdiği hiçbir sözü tutmadığı gibi ulaşım konusunda da dediklerini unuttu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma fahiş bir zam yaptı.UKOMEde bugün alınan kararla Ankarada tam bilet 9.5 TLden 15 TLye, indirimli bilet de 4 TLden 7.5 TLye yükseldi. Seçimden önce vaat yerine hikaye anlatan Yavaşın seçildiği günden bu yana tutmadığı sözleri sizler için derledik... İşte Yavaşın verdiği ve tutmadığı sözler...