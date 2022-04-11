Mansur Yavaş, Ümit Özdağ'ın adaylık çağrısına yanıt verirken İmamoğlu'na salladı! Meral Akşener rahatsız oldu kürsüden ayrıldı / 11.04.22

Son dakika haberi... CHPli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın “Benim cumhurbaşkanı adayım Yavaş” çıkışı soruldu. Mansur Yavaş, belediye başkanlarının kendi işleri ile ilgilenmeleri gerektiğini söyledi. İmamoğlunun siyasi çıkışlarına gönderme yaptığı düşünülen Yavaş, Bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece işini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, genel başkanlarına laf söylemeli. İşini gücünü yapmalı. şeklinde konuştu. İmamoğluna olan desteğiyle bilinen Akşener, Mansur Yavaşın bu sözlerinden rahatsız olunca Yavaşın cümlesi bitmeden kürsüden ayrıldı, toplantıyı bitirdi.