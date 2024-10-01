Ahmak davasını adaylığı yolunda koza çevirme hesapları yapan Ekrem İmamoğlunu Mansur Yavaş huzursuzluğu bastı. Yavaşın peşi sıra Aday olurum çıkışları sonrası Saraçhane destekli X operasyonu devreye alındı. İmamoğluna yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları Mansur Yavaşın CHPli olmadığını vurgulayan sistematik paylaşımlara başladı. Yavaşın Kemal Kılıçdaroğluna imza verdiği ve değişimi başlatacak yürekte olmadığı söylendi. Ekremci medya ise Bir yarış var diyerek Mansur Yavaşla çekişme içerisinde olduklarını duyurdu. Öte yandan Yavaşın açıklamalarını değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.