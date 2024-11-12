CHPde konser vurgunu patlak verdi. ABBdeki akçeli işlerin ortaya çıkmasıyla köşeye sıkışan Mansur Yavaş kameralar karşısına geçti. Aralarında Athena, Hadise, Candan Erçetinin de olduğu 8 sanatçıya 4 günde 94 milyon TL ödeyen Yavaşın Tan Taşçıya 41 Milyon 950 bin TL, Ebru Gündeşe 45 milyon TL, Semicenk, Gazapizm ve Edis üçlüsüne 71 milyon 250 bin TL, Murat Boz ve Mor ve Ötesine 78 milyon 500 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Ankaralının cebinden 5 yıl 7 ayda 810 milyon 744 bin 144 TL çıkarken Yavaşın Sanki büyük bir israf var sözleri Özrü kabahatinden büyük dedirtti. Şimdi gözler 3 yılda 5 milyar TL çar çur eden Ekrem İmamoğluna çevrildi.