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Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına tehdit: Ya 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirsiniz ya da kovulursunuz / 04.06.23

Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına tehdit: Ya 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirsiniz ya da kovulursunuz / 04.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına tehdit: Ya 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirsiniz ya da kovulursunuz / 04.06.23

Takvim 04:15
02

NATO Genel Sekreteri'nin 'sözleri yerine getiriyorlar' dediği İsveç'te skandal! Polis koruması altında PKK yürüyüşü / 05.06.23

Takvim 05:17
03

Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı! Meşhur slogan ve poster bu sefer de suyun altında açıldı / 05.06.23

Takvim 00:46
04

ABB 7 milyar TL’lik yolsuzluk iddiası ile çalkalanıyor! CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a suç duyurusu / 05.06.23

Takvim 02:00
05

Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'de 'Ali Koç istifa' sesleri! Taraftarlar yumurta ve soğan fırlattı / 04.06.23

Takvim 00:47
06

Eksik primi olana emeklilik yolu! Şartlar değişecek mi? Toplu ödeme imkanı var mı? Para iadesi kimlere yapılır?

Takvim 02:57
07

Ekonomide yol haritası çizildi: Temel hedef refahı yükseltmek!

Takvim 03:34
08

Yeni bakanlar ilk kez konuştu: İşte koyulma zamanı / 04.06.23

Takvim 02:09
09

Başkan Erdoğan Göreve Başlama Töreni'nde konuştu: 85 milyonu bağrımıza basacağız / 04.06.23

Takvim 03:01
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