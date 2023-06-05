Son dakika haberleri... 14 Mayıs seçim gecesinde Ekrem İmamoğluyla birlikte yaptığı manipülasyonla büyük tepki çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaşın 7li koalisyonu desteklemeyeceğini söyleyen belediye işçilerini tehdit ettiği ortaya çıktı. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, skandal olayın detaylarını Oy kullanma esnasında ANFA kimliklerinizi pusulanın üstüne koyup fotoğraflarını çekeceksiniz. Biz sizi çağırdığımızda da bu görüntüleri bize göstereceksiniz. Gösteremezseniz sizi sürgünden sürgüne göndeririz diye tehdit ettiler! sözleriyle anlattı.