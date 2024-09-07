CHPde 4 ayaklı iç çekişme sürüyor. Mansur Yavaş CHPde cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik ekip iddialarına sert tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu ve ekibine göndermede bulunan Yavaş, 5 kişi buna karar alacak denmesi CHPye hakarettir. Günü gelince partinin kurulları buna karar verecek diyerek adaylık sinyali verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ekrem İmamoğluna karşı Mansur Yavaşı oyunda tutup Penaltıyı ben attırırım diyerek süreci yürütüyor. İmamoğlunun hem Özelin izlediği bu politikadan hem de Yavaşın adaylık çıkışlarından rahatsızlık duyduğu biliniyor.