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7/24 Dinle Takvim Maraş depremi sonrası flaş gelişme! İhmali olan mühendis, müteahhit tek tek yakalanıyor: Tutuklamalar başladı / 12.02.23
Maraş depremi sonrası flaş gelişme! İhmali olan mühendis, müteahhit tek tek yakalanıyor: Tutuklamalar başladı / 12.02.23

Maraş depremi sonrası flaş gelişme! İhmali olan mühendis, müteahhit tek tek yakalanıyor: Tutuklamalar başladı / 12.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Maraş depremi sonrası flaş gelişme! İhmali olan mühendis, müteahhit tek tek yakalanıyor: Tutuklamalar başladı / 12.02.23

Takvim 06:41
02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti / 15.02.23

Takvim 01:28
03

CHP yandaşı Halk TV'den Deniz Baykal'ın cenazesinde skandal yayın! İmalı 'nasıl bilirdiniz' yorumu: Ayşenur Arslan'dan tepki çeken sözler / 15.02.23

Takvim 02:03
04

Kahramanmaraş depremleri İstanbul depremini tetikler mi? Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik merak edilenleri cevapladı / 15.02.23

Takvim 03:42
05

'Deprem Kabinesi' sonrası Başkan Erdoğan açıkladı! Yakınını kaybeden depremzedelere 100 bin lira maddi destek... Konut yapımı başlıyor / 15.02.23

Takvim 04:38
06

Katar, Türkiye için seferber oldu! Başkan Erdoğan: Katar'dan yola çıkan 10 bin konteyner depremzedelerin hizmetine verilecek / 14.02.23

Takvim 06:02
07

Türkiye'deki iyilik seferberliğine ünlü şefler de yerini aldı! / 15.02.23

Takvim 01:09
08

Başkan Erdoğan afetzedenin yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okuyarak "Ayşe Betül" ismini verdi / 14.02.23

Takvim 01:28
09

İşte Türkiye'nin güncel fay haritası! MTA listeyi güncelledi: 45 il ve 110 ilçe risk altında... | Deprem riski en yüksek ve en düşük şehirler / 13.02.23

Takvim 03:20
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