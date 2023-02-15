Türkiye, asrın felaketi sonrası yaralarını sarıyor. 10 ili etkileyen depremde yıkılan binalara ilişkin adli süreç ise hız kesmeden devam ediyor, binlerce kişiye mezar olan binaları yapan müteahhitler ile tek tek yakalanıyor. Gaziantepte yıkılan 25 binayla ilgili soruşturmada 9 zanlıdan 5i tutuklandı. Adanada yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün kodesi boyladı. Şanlıurfanın Haliliye ilçesinde depremde yıkılan ve 14 kişinin öldüğü Özabacılar Apartmanının proje sorumlusu, ilde yıkılan diğer binalarla ilgili 2si müteahhit 4 kişi tutuklandı. Öte yandan Hataydan gelen bir görüntüde binanın yarısının beton yarısının köpük olduğu ortaya çıktı. İşlenen adli sürece ilişkin detayları sizler için derledik.