Mardinli Marilyn Monroe parasının yüzde 90'ını sokak hayvanlarına harcıyor / 17.10.21

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Mardin'de yaşayan, Amerikalı aktris ve fotomodel Marilyn Monroe’ya benzerliğiyle ünlenen ve "Mardinli Marilyn Monroe" olarak bilinen Melek Karahan (46), kazancının yüzde 90’ını sokak hayvanları için harcadığını söyledi. Mardin’de kedi sığınmaevi açan Karahan, “Kendimi sokak hayvanlarına adadım. Kendi imkanlarımla bakıyorum. Kazancımın yüzde 90’ını onlara harcıyorum, bu canlara sahip çıkmak mutlu ediyor” dedi.