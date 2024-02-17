Dünyanın yüzde birini oluşturan milyarderler kıyamet hazırlığına tam gaz devam ediyor. Peki, panik odaları ve sığınaklara milyonlar yatıran Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman, Larry Page, Reid Hoffman gibi isimler dijital ekonomi profesörü Douglas Rushkoff’a sığınaklarını nereye inşa edeceklerinden kendilerini diğer insanlardan nasıl izole edeceklerine kadar onlarca soru yağdırıyor. Peki, milyarderler neden kıyamete takıntılı? Nükleer savaşlar, virüsler ve daha onlarca felaket senaryosu… Rushkoff, dünyanın yüzde birinin “kendini koruma saplantısını” anlattı. İşte, detaylar…