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Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman… Milyarderler kıyamete hazırlanıyor! Yeni Zelanda mı Alaska mı? Nuh’un Gemisi’ne dünyanın yüzde biri mi binecek? / 16.02.24

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman… Milyarderler kıyamete hazırlanıyor! Yeni Zelanda mı Alaska mı? Nuh’un Gemisi’ne dünyanın yüzde biri mi binecek? / 16.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman… Milyarderler kıyamete hazırlanıyor! Yeni Zelanda mı Alaska mı? Nuh’un Gemisi’ne dünyanın yüzde biri mi binecek? / 16.02.24

Takvim 06:14
02

FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik / 16.02.24

Takvim 07:17
03

Kandil'den "İstanbul'a müdahale ettik" itirafı! Terörist başı Helin Ümit "CHP ile pazarlığı" yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyor / 16.02.24

Takvim 04:37
04

Başkan Erdoğan'dan Giresun mitinginde önemli açıklamalar | CHP'ye yüklendi: Savaş çığırtkanlığına prim vermedik / 16.02.24

Takvim 07:05
05

Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde skandal karar: A Haber muhabirine saldıran saldırganlara hakimden tahliye kararı / 16.02.24

Takvim 02:51
06

Fondaş medyanın 'İliç savunucusu' ilan ettiği Sedat Cezayirlioğlu'nun foyası ortaya çıktı: Maden şirketinden para istemiş / 16.02.24

Takvim 03:11
07

Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlu'nu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuz / 16.02.24

Takvim 04:13
08

PKK elebaşı Helin Ümit'in 'ittifak' itirafı sonrası CHP ile DEM'den Esenyurt'ta ortak aday kararı! Ali Gökmen'in yerine İsmail Topkaya / 16.02.24

Takvim 02:29
09

Erzincan İliç'teki toprak kaymasında 9 işçi aranıyor! Metal yoğunluğuna rastlandı | İşçilerin kimlikleri belli oldu / 16.02.24

Takvim 07:10
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