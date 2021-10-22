Marmara Denizi için sevindirici haber! Doğal canlılıkta geriye dönüş var 30 yıl sonra uskumrular geldi / 22.10.21

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Son dakika haberleri... Geçtiğimiz aylarda müsilaj (deniz salyası) istilasına maruz kalan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın seferberliğiyle temizlenen Marmara Denizi'nden sevindirici haberler geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, TBMM'de Marmara Denizi ile ilgili iki sevindirici haber verdi: "Şu günkü şartlara bakıldığı zaman hava soğudu, biraz daha az gözüküyor müsilaj riski... Son bir ay içinde balık larvalarında , yumurtalarında hem de doğal canlılıkta geriye dönüş var." Ayrıca Marmara Denizi'ne 30 yıl sonra uskumruların da geri döndüğü belirtildi.