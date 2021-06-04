Marmara Denizi nasıl bu hale geldi? Her şey Ekrem İmamoğlu'nun Silahtarağa'daki temel atmama töreni şovuyla başladı! / 04.06.21

Son dönemde Marmara Denizi’nde bir felaket yaşanıyor. Atık sular nedeniyle oluşan ve deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, Marmara Denizi’ni tamamen kapladı. Müsilaj, aynı zamanda deniz canlılarını da tehdit ederken çevreye kötü koku da yayıyor. Uzmanlar Marmara Denizi’nin üzerini tamamen kaplayan müsilajın aynı zamanda denizaltını da kapladığını söyledi. Peki İstanbul nasıl bu hale geldi? Her şey CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şov uğruna yaptığı “temel atmama” töreni ile başladı. İşte Marmara Denizi böyle felakete sürüklendi.