Son dakika haberleri... Marmara Denizinde İmralı Adasının güneyinde batan kuru yük gemisinin kayıp 6 mürettebatının isimleri ortaya çıktı. Batuhan A adlı kuru yük gemisinin limandaki son görüntülerine ve gemide yağcı olarak çalışan Doğuşcan Yaylakın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma ulaşıldı. İlerleyen saatlerde Yaylak’ın 2 gün önce gemiden ayrıldığı öğrenildi. Ticari geminin kaptanı ve armatörü tarafından Liman Başkanlığına bildirilen listede Yaylak’ın isminin de yer aldığı bildirirken gemi acentesi hakkında soruşturma başlatıldığını belirtildi.Öte yandan geminin mürettebatına ait olduğu tahmin edilen can yelekleri ve bir ayakkabı sahilde bulundu. Batan geminin yeri 51 metre derinlikte tespit edildi. İşte yaşanan son gelişmeler...