Son dakika haberleri... Marmara Denizinde batan Batuhan Anın mürettebatını arayış 8inci günde de devam ediyor. Arama çalışmalarında ilk olarak aşçı Zeynep Kılınçın daha sonra da Hüseyin Tutukun cansız bedenine ulaşıldı. Bandırma Körfezine kaydırılan arama çalışmaları hakkında açıklama yapan 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy kayıp mürettebattan bir iz olmadığını söyledi. Öte yandan karanlık olan ve alan darlığı nedeniyle görüş mesafesinin sıfır olduğu makine dairesinde dalgıçların çalışmalarını elle yürüttüğü belirtildi.