Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Lideri Haniyye ile görüştü. Görüşmede Hamasın elinde tuttuğu rehineler, sağlık durumları ve devamında atılacak adımlar ele alındı. Öte yandan kritik temaslara devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Öte yandan uluslararası toplumun İsrail’i iki devletli çözüme zorlayacak bir tavır içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan Türkiye’nin, kalıcı barışın garantörü olabileceğini söyledi.