CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı resmiyete döküldü. Altılı koalisyonun noter ve kumar masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşa çağrı yaparak masayı dağıttı. Gelişme üzerine İYİ Parti ve CHPli kurmaylar birbirilerini hedef alan açıklamalardan geri durmadı. Masadan kalkmayacağız diyen Akşenerin masayı yerle yeksan etmesi sahnelenen ikiyüzlü tutumu gözler önüne serdi. Öte yandan Başkan Erdoğanın 10 Aralık 2022de 6lı koalisyon ile ilgili öngörüsü ise dikkatleri üzerine çekti. Erdoğan, Suni yapı dağılacak, seçime kadar gidemezler demişti.