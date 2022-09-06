CHP ve İYİ Partinin başını çektiği yuvarlak masada sular durulmuyor... CHPli Gürsel Tekinin HDPye verdiği Bakanlık vaadi sonrası İYİ Partililer ve CHPliler birbirine girdi. İYİ Partili isimlerden gelen Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? ve Densizliğin, hadsizliğin ve ilkelerimize saygısızlığın bir anlamı yok şeklindeki tepkiler sonrası Tekinden bomba bir yanıt geldi. Gürsel Tekin, Başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın Akşenere olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek? dedi.