Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği masada adaylık muamması sürüyor. Ortak aday söylemine sığınan ortaklardan biri olan Ali Babacandan dikkat çeken bir çıkış geldi. Babacan, Artık zamanı geliyor, herkes kim olur, kim olmaz diye zihinsel egzersizlere başlasın dedi. DEVA Partisi Genel Başkanına Abdullah Gül ile olan ilişkisi de soruldu. Babacan, Evde oturup görüşmelerimiz oluyor, belli konularda görüşlerini bizimle paylaşıyor şeklinde konuştu. Bu durum Masanın gölge akıl hocası Abdullah Gül mü? sorusunu akıllara getirdi.