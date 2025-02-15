CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaşın yaptığı 3lü zirvenin ardından parti daha da karıştı. Ön seçime girmeyeceği açıklanan Mansur Yavaşın anket kozunu kullanarak adaylık çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı. Söz konusu toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunu hedef aldığı öğrenildi. Yavaşın 50+1 alacaksan adaylığına elbette itirazım yok sözlerine karşılık İmamoğlunun Ben Kemal Bey değilim. Seçilemeyeceğimi hissedersem çekilirim. dediği iddia edildi.