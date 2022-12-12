Seçimlere sayılı bir zaman kala masada yaşanan derin kaos katlanarak büyüyor. İYİ Parti cephesinden kriz ortamını pekiştirecek bir çıkış geldi. Meral Akşener, Ahmet Davutoğlunun Gelecek Partisi ve Ali Babacanın DEVA Partisinin daha tartıya çıkmadığını vurgulayarak Milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder dedi. Davutoğlu ve Babacana oyunuz kadar konuşun mesajını veren Akşenerin yaptığı bu çıkış tüm dikkatleri üzerine topladı. Bilindiği üzere Meral Akşener geride bıraktığımız günlerde Masanın sahibi biziz, İYİ Parti açıklamasını yapmıştı.