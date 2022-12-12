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7/24 Dinle Takvim Masayı 'İYİ' salladı! Meral Akşener'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a 'oyunuz kadar konuşun' mesajı / 11.12.22
Masayı 'İYİ' salladı! Meral Akşener'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a 'oyunuz kadar konuşun' mesajı / 11.12.22

Masayı 'İYİ' salladı! Meral Akşener'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a 'oyunuz kadar konuşun' mesajı / 11.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Masayı 'İYİ' salladı! Meral Akşener'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a 'oyunuz kadar konuşun' mesajı / 11.12.22

Takvim 01:59
02

Emekliye promosyonda aralık fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Ödeme nasıl artırılacak? / 05.12.22

Takvim 03:03
03

Selvi Hanım'ın uyuması CHP'deki iç kavgayı ateşledi! Enver Aysever gerçek suçluyu gösterdi / 09.12.22

Takvim 00:37
04

8 numara harekatı! Cimbom’un scout ekibi Danimarka'dan transfer için düğmeye bastı / 03.12.22

Takvim 00:57
05

Sözleşmelilere yeni hayat! Kadroya geçenler hangi haklara kavuşacak? Eş durumundan tayin imkanı var mı? Kapsamda kimler bulunuyor? / 30.11.22

Takvim 02:26
06

Ekonomiye BES katkısı! Fon büyüklüğü 400 milyar TL’ye katılımcı 14.5 milyona ulaştı

Takvim 02:38
07

Brezilya basınından bomba iddia: Jorge Jesus sezon bitmeden gidecek / 12.12.22

Takvim 01:02
08

Kemal Bey Almanya’ya gitmek için boşuna zahmet etme! / 12.12.22

Takvim 00:37
09

Milyonların gözü kritik Kabine'de! Masada asgari ücret ve EYT var! / 11.12.22

Takvim 02:22
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