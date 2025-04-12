Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzinin ailesinin sosyal medya üzerinden silahlı videolar yayınlayarak tehdit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şahıs sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasp Büro Amirliğinde ifade veren 33 yaşındaki B.A. Ben ne öleni ne de öldürenleri tanıyorum. Bilinçsiz bir şekilde bu paylaşımları yaptım. Pişmanım dedi. Konuyla ilgili 1 şüpheli daha Gümüşhanede yakalanırken vicdansızların aileye WhatsApp üzerinden attığı yeni tehdit mesajları ortaya çıktı.