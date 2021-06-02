Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı: Geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artış! / 02.06.21

Son dakika haberi... Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayında ihracat geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatına ulaştık. dedi. Bakan Muş Yılın ilk 5 ayında ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3’lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ise 193,3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır. şeklinde konuştu.