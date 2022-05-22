Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü! Maymun çiçeği nasıl bulaşır? Aşılar etkili mi? Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü? / 22.05.22

Dünya koronavirüsle savaşırken çıkan maymun çiçeği virüsü ülkeleri alarma geçirdi. Giderek yayılan maymun çiçeği virüsü 13 ülkede görülürken belirtileri ve nasıl bulaştığı araştırılır oldu. Hastalığa aşina Afrikalı bilim insanları bile vaka yayılımı karşısında şaşkınlıklarını gizlemiyor. Öte yandan maymun çiçeği virüsü ile ilgili Bill Gates detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüden yapılan son dakika açıklamasında Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmemiştir. denildi.