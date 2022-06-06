Mazlum Kobani kod adlı teröristbaşı Ferhad Abdi Şahin tutuşmaya başladı! Esad rejiminden hava savunma istedi: İki cephede savaşamayız / 06.06.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye sınırımızda yuvalanan PKKlı teröristlere yönelik operasyon sinyali vererek 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiçi teröristlerden temizliyoruz. ifadelerini kullanmıştı. Erdoğanın operasyon sinyali sonrası terör örgütü PKKda panik başladı. PKK/YPGnin Suriyedeki uzantısı Suriye Demokratik Güçlerinin SDG sözde Genel Komutanı Mazlum Kobani Ferhat Abdi Şahin, Reutersa verdiği röportajda Esad rejimine mesaj göndererek Türkiyeye karşı birlikte mücadele edelim. Rejim, elindeki hava savunma sistemlerini Türk uçaklarına karşı kullanmalı. İki cephede savaşamayız dedi.