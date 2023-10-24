Hamasın askeri kanadı Kassam Tugaylarının Aksa Tufanı operasyonu sonrası işgalci İsrail, Gazzeyi 3 koldan ablukaya aldı. Günlerdir aç ve susuz olan Filistinliler yaşamak için direnirken Türkiyede 260 şubesi olduğu belirtilen McDonalds, İsrail ordusuna her gün ücretsiz dört bin öğün verdiklerini duyurmuştu. ABDli bir vatandaş bir kez daha McDonaldsın İsraili apaçık desteklediğini gözler önüne serdi. Sandviç yemek için girdiği McDonalds şubesinde paketin mavi renkle değiştirildiğini gören bir kadın yanlış sipariş verdiğini düşündü.İşte o kadının olayın devamında gösterdiği tepki....