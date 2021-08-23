MEB'den 81 ile yazı: Uyum eğitimlerinin esasları belirlendi! Yüz yüze eğitim... / 23.08.21

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Son dakika haberi... Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1-3 Eylül arasında yapılacak uyum eğitimlerinin esasları belirlendi. Buna göre, genelge doğrultusunda eğitim ve öğretim yılının başladığı 6 Eylül itibarıyla ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin eğitim ortamına uyumlarının sağlanması için gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek. İşte detaylar...