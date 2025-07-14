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Meclis'te "Terörsüz Türkiye" yazı! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu toplanıyor: Kaç kişiden oluşacak, kararlar nasıl alınacak? / 14.07.25

Meclis'te "Terörsüz Türkiye" yazı! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu toplanıyor: Kaç kişiden oluşacak, kararlar nasıl alınacak? / 14.07.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Meclis'te "Terörsüz Türkiye" yazı! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu toplanıyor: Kaç kişiden oluşacak, kararlar nasıl alınacak? / 14.07.25

Takvim 04:15
02

Cumhuriyet "Haraç" Partisi! Manavgat'tan sonra Şile Belediyesi'nde de rüşvete suçüstü | Özgür Kabadayı ve 4 kişi tutuklandı / 14.07.25

Takvim 06:01
03

Başkan Erdoğan'dan Kızılcahamam'da tarihi açıklamalar: Evlatlarımız Terörsüz Türkiye'de yaşayacak | Şimdi hakkımız olanı alma vakti / 14.07.25

Takvim 06:43
04

DEM Parti İmralı Heyeti Meclis turuna başlıyor! Önce MHP lideri Bahçeli sonra CHP'ye gidecekler / 14.07.25

Takvim 01:39
05

Asıl süreç şimdi başlıyor! PKK silah bıraktıktan sonra neler olacak? Türkiye, Irak ve Suriye denklemi / 11.07.25

Takvim 06:48
06

FETÖ’cülerin ilk ihaneti gezi kalkışmasıydı! “Yakın” talimatını hain amir verdi / 12.07.25

Takvim 02:07
07

Manavgat Başkan Yardımcısı Engin Tüter’in rüşvet ajandası! / 12.07.25

Takvim 02:44
08

Temmuzda ek ödeme sınırı yükseldi: Emeklilerin ek ödemeleri arttı

Takvim 03:12
09

Terörsüz Türkiye temasları... PKK silah yaktı telefonlar peş peşe geldi: Pervin Buldan ve Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a telefon / 11.07.25

Takvim 01:27
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