Terör örgütü PKKnın silah bırakmaya başlamasıyla birlikte Meclis’te kurulacak komisyonun bu hafta çalışmalara başlaması bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş partilere çarğ yapacak. İYİ Parti dışındaki 5 parti AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, YYP komisyona üye verecek. Grubu bulunmayan partilerden de birer üye alınacak. Peki, PKKnın silah bırakma ve tasfiyesi sürecinde gerekli olan yasal altyapıyı hazırlayacak olan komisyon kaç kişiden oluşacak? Kararlar nasıl alınacak? İşte Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonuna dair merak edilenler...