İBB Medya AŞye başlatılan soruşturma kapsamında bilgisi istenen iki şirket Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongunla bağlantılı çıktı. Şirketlerin sahibi Emrah Bağdatlı, Ongunun hem aile dostu hem de Ulustaki Lotus sitesinden komşusu. Tekne tatiline çıkacak kadar yakın olan ikilinin bir de Crispi adından yarış atı mevcut. Ongunun İBB maaşıyla yarış atına nasıl ortak olduğu sorgulanırken Bağdatlının İBBden yüklü ihaleler aldığı görüldü. Ayyuka çıkan karanlık işler ve girift ilişkiler Medya AŞ üzerindeki şaibe gölgesini daha da arttı. Takvim.com.tr adrese teslim ihaleleri kalem kalem belgeledi.