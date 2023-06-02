Siyasi ikballeri uğruna İstanbulluyu hizmetten ve belediyecilikten mahrum bırakan, 28 Mayısta da büyük bir hüsrana uğrayan Ekrem İmamoğlu, megakent için harcanması gereken parayı adeta çar çur etti. Deprem için yalnızca 63,5 milyon TL ayıran İmamoğlu, algı, PR ve reklam için yandaşlarına tam 908 milyon TLlik ödeme yaptı. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Ekrem İmamoğlunun son bir yıldaki akçeli işleri ve dağıttığı ballı ihaleleri sizler için derledi. Tek kalemde milyonluk ihaleleler alan şirketleri ve farklı tarihlerde bu şirketlere yapılan başka ödemeleri gün yüzüne çıkardı. İşte satır satır tüm detaylar...