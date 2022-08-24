6lı masanın Türkiyeye hayır getirmeyeceğini belirterek Cumhur İttifakını işaret eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi meseleyi ilişkin bir süre sessiz kaldıktan sonra sessizliğini bozdu. Mehmet Ali Çelebi 6lı masaya sorduğu 20 soruyu tekrar paylaştı ve kendisinin benimsediği ilkesel hattı da çizdi. Çelebi, Türkiye’de 2 ittifak var. Seçime de böyle gidilecektir. Açıklanan görüşlere ve eylemlere göre Cumhur, bu konuların genelinde daha net ve tutarlı. ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...